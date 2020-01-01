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Новости Одессы и Одесской области

Украина вошла в десятку лидеров в рейтинге по инвестициям в «зеленую энергетику»

Украина вошла в десятку лидеров в рейтинге по инвестициям в «зеленую энергетику»

В прошлогоднем рейтинге Украина занимала 63-е место по привлекательности для инвестиций в возобновляемую энергетику. А в этом году она поднялась сразу на восьмое.

Об этом говорится в отчете Climatescope 2019, подготовленном агентством Bloomberg New Energy Finance.

Таким образом, в 2019 году Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге стран, привлекательных для инвестиций в «зеленую энергетику».

Причинами такого резкого  называют реформы в энергетическом секторе, привлекательные льготные тарифы и налогообложение.

В топ-10 рейтинга вошли:

  1. Индия
  2. Бразилия
  3. Китай
  4. Аргентина
  5. Кения
  6. Иордания
  7. Аргентина
  8. Украина
  9. Перу
  10. Марокко

По итогам 2018 года европейские страны, не входящие в ЕС, установили рекорд по привлеченным инвестициям в чистую энергию в размере $2,2 млрд. Эта сумма составила более четверти от общего объема региона за последние десять лет. Причиной роста эксперты считают скачок потоков в Украину: в 2018 году он составил $801 млн по сравнению с $46 млн в 2017 году.

Фото: uaenergy.com.ua

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