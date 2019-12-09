Рейтинг найбезпечніших міст України: більшість одеситів не вважають своє місто безпечним

У повній безпеці відчувають себе жителі Хмельницького, а найстрашніше живеться херсонцям.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг“.
Це щорічне опитування дає всесторонній аналіз ставлення громадян до органів місцевого самоврядування та надання комунальних послуг.
У Хмельницькому, йдучи додому в темний час доби, у повній безпеці себе відчувають 48% респондентів.
Протилежна ситуація у Херсоні – лиш 15% опитаних відчувають себе у безпеці у темну пору доби. А в Києві себе почувають лише 23% жителів. Київ займає 5-те місце з кінця рейтингу, тоді як Одеса лише на дві сходинки вище – 7-ма з кінця.
Рейтинг найбезпечніших міст України:
- Хмельницький;
- Луцьк;
- Вінниця;
- Тернопіль;
- Чернівці;
- Івано-Франківськ;
- Львів;
- Рівне;
- Ужгород;
- Харків;
- Чернігів;
- Суми;
- Маріуполь;
- Сєвєродонецьк;
- Дніпро;
- Миколаїв;
- Житомир;
- Одеса;
- Черкаси;
- Київ;
- Полтава;
- Запоріжжя;
- Кропивницький;
- Херсон.
Половина або більшість жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%).
Найбезпечніші, з точки зору мешканців міста, окрім Хмельницького, — Луцьк (65%), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%).
Фото: Одесская область онлайн
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