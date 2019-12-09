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Новости Одессы и Одесской области

Рейтинг найбезпечніших міст України: більшість одеситів не вважають своє місто безпечним

Рейтинг найбезпечніших міст України: більшість одеситів не вважають своє місто безпечним

У повній безпеці відчувають себе жителі Хмельницького, а найстрашніше живеться херсонцям.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг“.

Це щорічне опитування дає всесторонній аналіз ставлення громадян до органів місцевого самоврядування та надання комунальних послуг.

У Хмельницькому, йдучи додому в темний час доби, у повній безпеці себе відчувають 48% респондентів.

Протилежна ситуація у Херсоні – лиш 15% опитаних відчувають себе у безпеці у темну пору доби. А в Києві себе почувають лише 23% жителів. Київ займає 5-те місце з кінця рейтингу, тоді як Одеса лише на дві сходинки вище – 7-ма з кінця.

Рейтинг найбезпечніших міст України:

  1. Хмельницький;
  2. Луцьк;
  3. Вінниця;
  4. Тернопіль;
  5. Чернівці;
  6. Івано-Франківськ;
  7. Львів;
  8. Рівне;
  9. Ужгород;
  10. Харків;
  11. Чернігів;
  12. Суми;
  13. Маріуполь;
  14. Сєвєродонецьк;
  15. Дніпро;
  16. Миколаїв;
  17. Житомир;
  18. Одеса;
  19. Черкаси;
  20. Київ;
  21. Полтава;
  22. Запоріжжя;
  23. Кропивницький;
  24. Херсон.

Половина або більшість жителів побоюються ходити в темряві в Кропивницькому (57%), Полтаві (55%), Запоріжжя (54%), Одесі (52%), Миколаєві (50%).

Найбезпечніші, з точки зору мешканців міста, окрім Хмельницького, — Луцьк (65%), Вінниця (65%), Тернопіль (64%), Чернівці (63%), Івано-Франківськ (61%).

Фото: Одесская область онлайн

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