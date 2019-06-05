Рефрижераторное судно в Одесской области продали вдвое дешевле металлолома

Обстоятельства продажи судна “Николай Савицкий” по заниженной стоимости теперь расследует Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины.

Сделку заключили через аукцион на платформе «Prozorro.sale» в нынешнем году.

Рефрижераторный сухогруз “Николай Савицкий”, принадлежащий ЧАО “Украинское Дунайское Пароходство”, приобрело за 3 млн. 474 тыс. 925 грн. ООО “Металлика”. Стартовая цена была совсем не на много меньше – 3 млн. 440 тыс. 500 грн.

Как указано в технических характеристиках судна, он весит более 1 тысячи 200 тонн. Средняя рыночная цена за 1 тонну металлолома составляет 6 тыс. грн. Соответственно, минимальная стоимость указанного транспорта должна составлять около 7 млн. грн. Это вдвое превышает цену, за которую судно было продано.

Теперь следователи и прокуроры исследуют вероятность присвоения средств предприятия должностными лицами ЧАО «УДП» в Одесской области, сообщают в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.