Новости Одессы и Одесской области

Рефлексия на агрессию: одесский музей презентует новые проекты (фоторепортаж)

Рефлексия на агрессию: одесский музей презентует новые проекты (фоторепортаж)

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка, объединившая в себе три арт-проекта «У/Враження», «НовоНароджені» и «Слава України». Проекты разные, но каждый из них создан как ответ на военную агрессию, которую мы все переживаем.

Уже то, что выставка проходит в пространстве Ragtime 2.0, которое напоминает бомбоубежище, настраивает на определенный лад. Теперь здесь пристанище рефлексий одесских художников, которые поделились своими ощущениями с миром. Кое-что зрители уже видели на Книжке, где дизайнер Владимир Умененко представлял проект #ВоляНЕсмерть. Но в новых условиях, под новым углом зрения, в закрытом пространстве эти работы воспринимаются совсем иначе. Более того, проекты и объекты, как живые организмы начали взаимодействовать между собой, дополняя друг друга. Внимательным зрителям будет интересно проследить эту трансформацию, а всем остальным следует не просто смотреть, а присматриваться к окружающим их предметам.

Арт-проекты в одесском музее
Арт-проекты в одесском музее2
Арт-проекты в одесском музее3
Арт-проекты в одесском музее4
Арт-проекты в одесском музее5
Арт-проекты в одесском музее6
Арт-проекты в одесском музее7
Арт-проекты в одесском музее8
Арт-проекты в одесском музее9
Арт-проекты в одесском музее10
Арт-проекты в одесском музее11
Арт-проекты в одесском музее12
Арт-проекты в одесском музее13
Арт-проекты в одесском музее14
Арт-проекты в одесском музее15

Еще один представленный проект «Новорожденные» собрал около семи десятков робот разных жанров: фотография, живопись, куклы, арт-инсталляции, созданных с целью сбора средств детям, пострадавшим от войны.

Зритель также увидит много Барби и ее друга Кена в необычных образах. Эти куклы созданы для проектов «Barbie: госпожа Украины» и «Barbie: мечтатели и изобретатели» к 30-летию Независимости Украины. Авторы воспроизвели образы известных украинских деятелей. Возле каждой куклы историческая справка и портрет прототипа, чтобы было с чем сравнить.

Арт-проекты в одесском музее16
Арт-проекты в одесском музее17
Арт-проекты в одесском музее18
Арт-проекты в одесском музее19
Арт-проекты в одесском музее20
Арт-проекты в одесском музее21
Арт-проекты в одесском музее22
Арт-проекты в одесском музее23
Арт-проекты в одесском музее24
Арт-проекты в одесском музее25
Арт-проекты в одесском музее26
Арт-проекты в одесском музее27
Арт-проекты в одесском музее28
Арт-проекты в одесском музее29
Арт-проекты в одесском музее30
Арт-проекты в одесском музее31

В ходе выставки пройдут лекции, авторские экскурсии и встречи. Погрузиться в пространство можно до 4 сентября.

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить