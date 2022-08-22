Рефлексия на агрессию: одесский музей презентует новые проекты (фоторепортаж)

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка, объединившая в себе три арт-проекта «У/Враження», «НовоНароджені» и «Слава України». Проекты разные, но каждый из них создан как ответ на военную агрессию, которую мы все переживаем.

Уже то, что выставка проходит в пространстве Ragtime 2.0, которое напоминает бомбоубежище, настраивает на определенный лад. Теперь здесь пристанище рефлексий одесских художников, которые поделились своими ощущениями с миром. Кое-что зрители уже видели на Книжке, где дизайнер Владимир Умененко представлял проект #ВоляНЕсмерть. Но в новых условиях, под новым углом зрения, в закрытом пространстве эти работы воспринимаются совсем иначе. Более того, проекты и объекты, как живые организмы начали взаимодействовать между собой, дополняя друг друга. Внимательным зрителям будет интересно проследить эту трансформацию, а всем остальным следует не просто смотреть, а присматриваться к окружающим их предметам.

Еще один представленный проект «Новорожденные» собрал около семи десятков робот разных жанров: фотография, живопись, куклы, арт-инсталляции, созданных с целью сбора средств детям, пострадавшим от войны.

Зритель также увидит много Барби и ее друга Кена в необычных образах. Эти куклы созданы для проектов «Barbie: госпожа Украины» и «Barbie: мечтатели и изобретатели» к 30-летию Независимости Украины. Авторы воспроизвели образы известных украинских деятелей. Возле каждой куклы историческая справка и портрет прототипа, чтобы было с чем сравнить.

В ходе выставки пройдут лекции, авторские экскурсии и встречи. Погрузиться в пространство можно до 4 сентября.

Фото автора