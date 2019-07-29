Трассу «Одесса-Рени» подсветят с помощью солнечных батарей

Речь идет о магистрали М-15, ведущей в сторону Бухареста.

Как сообщает на странице в Фб Служба автодорог в Одесской области, там уже начали вести работы по обустройству новой системы освещения. Установка будет представлять собой автономные светодиодные фонари. Появятся такие на пешеходных переходах.

Они будут автоматически зажигаться с наступлением темноты. А фишка оборудования в том, что оно будет заряжаться при помощи солнечных батарей.

– Это своеобразная солнечная мини-электростанция, состоящая из солнечной панели, аккумулятора и контролера заряда, – пояснили в автодоре.

Там обещают, что пешеходные переходы благодаря новой системе освещения станут более безопасными для участников дорожного движения.

Фото: Фб облавтодора