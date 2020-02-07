Разыскиваются плиты с улицы Софиевской: одесские чиновники не знают, где они хранятся

1160 старинных лавовых плит были сняты с улицы Софиевской в июле 2019 года во время реконструкции. Их передали на хранение КП «Городские дороги». Но на данный момент глава КП не знает, где хранятся плиты, в Управлении культурного наследия тоже разводят руками.

Об этом сообщило издание «Монитор».

От данного СМИ поступило несколько запросов в профильные инстанции. Судя по ответам, напрашивается вывод: плиты не находятся на балансе города и где они, неизвестно.

Как выяснилось, в коммунальном предприятии «Городские дороги» лавовых плит нет. Хотя во время реконструкции улицы плиты были отправлены по адресу: улица Промышленная, 38, – на склад КП «Городские дороги».

После начальник Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко заявил, якобы лавовые плиты передали отделу капстроительства ОГС для дальнейшей укладки возле Воронцовского дворца. Но плит там не видать, есть только брусчатка с Воронцовского переулка.

А в Управлении капитального строительства Одесского городского совета также не владеют информацией о том, где сейчас лавовые плиты.

К слову, в целом с улицы Софиевской сняли 1160 хорошо сохранившихся лавовых плит и 134 поломанные. В то же время ни одна профильная инстанция города не располагает информацией относительно места нахождения исторического наследия Одессы.

Фото: monitor-odessa.com, vi.ill.in.ua

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