Развеселый фестиваль в Одессе: под рыжим солнцем, по рыжему городу — с рыжим настроением

Уже четвертый год подряд День города, по сути, начинается не 2 сентября, а на несколько дней раньше, когда у Дюка стартует фестиваль «Рыжий город».

Ближе к вечеру сегодня площадь у Дюка стала основательно рыжеть. Или золотиться. Или окрашиваться в оранжевые тона. Те, кого природа одарила рыжим цветом волос, те, кто надел рыжий парик или приоделся в рыжие тона, или просто пририсовал себе на лице ну очень большие веснушки, становятся особыми гостями фестиваля.

Впрочем, здесь рады всем, и возможность пройтись по рыжей дорожке, и повеселиться с остальными, предоставлена каждому. Тем более, что гостями фестиваля стали и иностранные гости, а многие украинские города уже переняли опыт проведения рыжего фестиваля.

Организатор фестиваля Наталья Делиева напоминает, что понятие «рыжий город» ввел в обиход ушедший от нас одесский писатель Георгий Голубенко. Рыжий — значит солнечный, это такое особое состояние души, когда хочется делиться радостью со всеми, когда ощущаешь единство и общность.

Поэтому и не стоит удивляться, что фестиваль на Приморском бульваре сразу стал единым для всех, даже для того, кто совершенно случайно оказался в нужном месте в нужный час. Что же касается гостей города, то они выражали неописуемый восторг.

Клоуны, выбор Рыжей королевы и короля, прохождение по рыжей дорожке, бесплатное мороженое для юных гостей — всего это вдоволь, равно как и общей радости.

Ну а потом по традиции рыжая колонна прошлась по центральным улицам Одессы, скандируя «Одеса — руде місто!». Когда колонна проходила по Дерибасовской, то останавливались абсолютно все: кто-то присоединялся, кто-то изумленно вопрошал: «А что это за карнавал?!».

Может, и карнавал, но, по сути, такой вот праздник, поднимающий настроение, совершенно, кстати, бесплатный.

Лев и Львица в Горсаду — в огромных рыжих бантах, творение Тани Штыкало — кошка Софа на Екатерининской площади тоже украшена в рыжий парик.

Вот так, под жарким рыжим солнцем, по рыжему городу, с рыжим настроением одесситы и гости города пришли в Летний театр, где начался рыжий концерт с конкурсами, забавами, розыгрышами и тем самым горячим желанием подарить всем желающим праздник или хотя бы капельку хорошего настроения.

А еще одной изюминкой фестиваля стала рыжая кошка Бася в, конечно же, рыжем платочке. Эту красотку привела на фестиваль ее хозяйка одесситка Лера. Бася тут же почувствовала себя звездой и даже пыталась давать интервью.