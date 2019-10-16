Разрушающееся здание в Одесской области украсили национальным орнаментом

Узор появился на воротах старинного дома в Белгороде-Днестровском, известном как особняк Ярошевича.

Об этом сообщает topor.od.ua.

И дом, и двор, где он расположен, находится в запустении. Крыша прохудилась и вот-вот рухнет.

Вот местная рукодельница и решила привлечь к особняку внимание, пока оно окончательно не рухнуло. Вышила трезубец в сине-желтых цветах с вкраплением белого и голубого и украсила здание.

Ноу-хау от мастерицы уже привлекло к постройке горожан, желающих сфотографироваться на его фоне.

Фото: topor.od.ua