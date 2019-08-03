Расслабляться не стоит: завтра синоптики вновь обещают Одессе грозу и шквальный ветер

Ночью в Одессе ожидается дождь, местами сильный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Днем в воскресенье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 15-20 м/с, в первой половине ночи во время грозы порывы 25 м/с.

Температура ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С.

Напомним, днем 3 августа в Одессе прошел сильный ливень и доставил жителям города много неприятностей.

Фото: Александр Сивенко