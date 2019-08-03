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Новости Одессы и Одесской области

Расслабляться не стоит: завтра синоптики вновь обещают Одессе грозу и шквальный ветер

Расслабляться не стоит: завтра синоптики вновь обещают Одессе грозу и шквальный ветер

Ночью в Одессе ожидается дождь, местами сильный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Днем в воскресенье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 15-20 м/с, в первой половине ночи во время грозы порывы 25 м/с.

Температура ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С.

Напомним, днем 3 августа в Одессе прошел сильный ливень и доставил жителям города много неприятностей.

Фото: Александр Сивенко

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Ludmila
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Ludmila

Если бы каждый на своём рабочем месте делал свою работу как положено, дождь в Одессе не превращался бы в природную катастрофу. Оштрафовать по крупному или посадить за плохую ливневую канализацию, а то и вовсе их уничтожение ради парковок того, в чьи обязанности входит контроль за всем этим хозяйством- и стали бы мы жить как в Западной Европе. Как и за ямы на тротуарах, парковку на трамвайных рельсах и т. д.А то все только ждут, что президент построит дороги, поборется со стихийными свалками и пр

Голос за3Голос против  Ответить
18 часов назад

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