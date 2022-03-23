Расписание регулярных и эвакуационных поездов с Одесского ЖД вокзала 23 марта

Старый одесский дворик на военном положении: в городе идут съемки сериала (фото) Одесса на военном положении, день… Уже не первый день в Одессе снимается сериал, рассказывающий, чем и как живет город и его яркий представитель – старый одесский дворик с его неповторимыми жителями – в наши нелегкие дни. Дни нелегкие, а сериал, как вы догадались, с большим юмором – нашим, одесским. ПОДРОБНЕЕ

Директор зоопарка рассказал, будут ли эвакуировать животных По словам директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, зоопарк останется на месте. Риски от этого для животных меньше, чем если всех их будут перевозить в другой город. ПОДРОБНЕЕ