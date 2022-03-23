Расписание регулярных и эвакуационных поездов с Одесского ЖД вокзала 23 марта

23 марта с Одесского железнодорожного вокзала отправятся следующие поезда:
- #8 Одесса-Харьков — 22:25
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #26 Одесса — Рахов — 14:15
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #92 Одесса — Лозовая — 17:14
- #106 Одесса-Киев — 22:03
Эвакуационные
- #238 Одесса — Ужгород — 22:32
- #118 Одесса – Измаил – 23:23
Проезд на эвакуационных поездах бесплатный. Преимущество при посадке отдается женщинам, детям и мужчинам старше 60 лет.
Также в пригороде Одессы будут курсировать пригородные поезда:
- Одесса — Известняк — Одесса;
- Одесса – Балта – Одесса;
- Одесса – Раздельная – Одесса;
- Одесса — Мигаево;
- Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса;
- Одесса – Колосовка – Одесса.