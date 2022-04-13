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Расписание поездов с Одесского ЖД вокзала на 13 апреля

Расписание поездов с Одесского ЖД вокзала на 13 апреля

13 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 7 междугородних и международных рейсов. Эвакуационных поездов на эту дату не запланировано.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

Информируем Вас о том, что сегодня, 13 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  • 🚂8 Одесса-Харьков — 22:25
  • 🚂12 Одесса — Львов — 21-31
  • 🚂26 Одесса — Рахов — 14-15
  • 🚂36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18-22
  • 🚂92 Одесса — Славянск — 17-14
  • 🚂106 Одесса-Киев -22-03
  • 🚂118 Одесса — Измаил — 23:23
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Редакция ПРОФИЛЬ

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