Расписание поездов с Одесского ЖД вокзала на 13 апреля

13 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 7 междугородних и международных рейсов. Эвакуационных поездов на эту дату не запланировано.
Об этом сообщили в Городском совете Одессы.
Информируем Вас о том, что сегодня, 13 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- 🚂8 Одесса-Харьков — 22:25
- 🚂12 Одесса — Львов — 21-31
- 🚂26 Одесса — Рахов — 14-15
- 🚂36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18-22
- 🚂92 Одесса — Славянск — 17-14
- 🚂106 Одесса-Киев -22-03
- 🚂118 Одесса — Измаил — 23:23