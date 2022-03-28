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Расписание регулярных и эвакуационных поездов из Одессы 28 марта

Расписание регулярных и эвакуационных поездов из Одессы 28 марта

Опубликован график движения поездов из Одессы на 28 марта, в том числе и эвакуационных.

Регулярные рейсы:

  • 14:15 – 25/26 Одесса-Главная – Рахов;
  • 18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль*;
  • 18:22 – 38/37 Одеса-Головна –  Ужгород;
  • 20:49 — 91/92 Одесса-Главная — Черновцы;
  • 21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов;
  • 21:56 – 53/54 Одесса-Главная – Днепр*
  • 21:56 – 563/564 Одесса-Главная – Кривой Рог*
  • 22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев*;
  • 22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс*.

Звездочкой * обозначены рейсы с продажей билетов.

Эвакуационные:

  • 22:32 – №238/237 Одесса-Главная – Ужгород (эвакуационный дополнительный);
  • 23:23 – Одесса – Измаил – Исакча (эвакуационный дополнительный, с пересадкой на катер).

Все эвакуационные рейсы с востока на запад Украины остаются бесплатными. Актуальное расписание тут.  Посадка в приоритете для детей, женщин и пожилых людей.

Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Также в пригороде Одессы 28 марта будут курсировать поезда:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса;
  • Одесса – Балта – Одесса;
  • Одесса – Раздельная – Одесса;
  • Одесса – Мигаево;
  • Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса;
  • Одесса – Колосовка – Одесса.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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