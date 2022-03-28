Расписание регулярных и эвакуационных поездов из Одессы 28 марта

Опубликован график движения поездов из Одессы на 28 марта, в том числе и эвакуационных.

Регулярные рейсы:

14:15 – 25/26 Одесса-Главная – Рахов;

18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль*;

18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород;

20:49 — 91/92 Одесса-Главная — Черновцы;

21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов;

21:56 – 53/54 Одесса-Главная – Днепр*

21:56 – 563/564 Одесса-Главная – Кривой Рог*

22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев*;

22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс*.

Звездочкой * обозначены рейсы с продажей билетов.

Эвакуационные:

22:32 – №238/237 Одесса-Главная – Ужгород (эвакуационный дополнительный);

23:23 – Одесса – Измаил – Исакча (эвакуационный дополнительный, с пересадкой на катер).

Все эвакуационные рейсы с востока на запад Украины остаются бесплатными. Актуальное расписание тут. Посадка в приоритете для детей, женщин и пожилых людей.

Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Также в пригороде Одессы 28 марта будут курсировать поезда:

Одесса – Вапнярка – Одесса;

Одесса – Балта – Одесса;

Одесса – Раздельная – Одесса;

Одесса – Мигаево;

Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса;

Одесса – Колосовка – Одесса.