Расписание эвакуационных и регулярных поездов с одесского вокзала

Телеграм-канал Одесского горсовета сообщает, что 30 марта, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
Эвакуационные рейсы:
- 🚂932 Одесса — Ужгород — 22:32
- 🚂118 Одесса — Измаил — 23:23
Эвакуационные рейсы бесплантные. Преимущество отдается женщинам, несовершеннолетним, пожилым мужчинам старше 60 лет.
Регулярные рейсы:
- #26 Одесса — Рахов — 14:15
- #78 Одесса — Ковель — 18:13
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #136 Одесса — Черновцы-20:49
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #54 Одесса-Днепр- 21:56
- #106 Одесса-Киев -22:03
- #8 Одесса-Харьков — 22:25
Также в «Укрзалізниці» сообщили о возобновлении продажи билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.