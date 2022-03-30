Расписание эвакуационных и регулярных поездов с одесского вокзала

Из Одессы отправятся 2 эвакуационных поезда Сегодня, в субботу, 26 марта 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 поездов, в том числе 2 – эвакуационных.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ

На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы за границей? С начала войны многие украинцы были вынуждены искать убежище за рубежом. Большинство европейских стран не только принимают украинских беженцев, но и выплачивают им финансовую помощь. ПОДРОБНЕЕ