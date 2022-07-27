Ракетный удар по Затоке: 13 ракет и 150 поврежденных домов (видео «Одесской Жизни»)

Утром 26 июля враг снова нанес ракетный удар по Одесской и Николаевской областям. В 4:30 три истребителя выпустили в сторону нашего региона 5 ракет Х-59. Но уже через пол часа в воздух поднялись еще 10 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев с 8 ракетами Х-22 на борту.

Целями части ракет стали два поселка Одесской области, в том числе курортная Затока. Пять жилых домов были разрушены до основания, еще более 150 зданий получили повреждения.

«На этот раз попали в рекреационную зону – это базы отдыха, частные дома, непосредственно на побережье», – прокомментировала ракетный удар спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Среди поврежденных построек оказались более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов. По словам спикера ГСЧС Одесской области Марины Мартыненко, после ударов в поселках вспыхнули пожары, которые пришлось тушить около трех часов.

В результате обстрела от взрывов пострадал 46-летний мужчина. Он получил порезы конечностей и лица.

Первым видео с места происшествия опубликовал сам президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Instagram он прокомментировал очередное преступление российских оккупантов: «Ни баз, ни войск. Просто террористам из России захотелось пострелять».

Уже вечером президент записал обращение к украинцам, где также упомянул утренние обстрелы.

«Оккупанты снова ударили по Одесской области, снова – ракетами по обычным домам. Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значимых целей. Именно таким тяжелым оружием российская армия разрушает обычный частный сектор у моря», – заявил Владимир Зеленский.