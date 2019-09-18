Райский уголок: в Одессе показали самый зеленый дворик города (фото)

Одесситка Наталия Щербанюк в группе «Одесса и все что ее касается» в Facebook поделилась снимками живописного городского двора.
В городе вступила в права осень, на деревьях желтеют листья.
А в Щепном переулке, 4 — буйство летних красок. Ну, настоящий тебе райский сад.
Так, стены дома сплошь увиты сочной зеленью плюща и виноградной лозы. А двор пестрит клумбами, где растут розы.
Гордость жильцов — старинная арка, которую удалось сохранить практически в первоначальном виде. А еще ваза с вычурным орнаментом над ней.
Горожане уже окрестили место самым зеленым двориком Одессы.
Фото: Наталья Щербанюк, Facebook
Красиво, очень