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Новости Одессы и Одесской области

Райский уголок: в Одессе показали самый зеленый дворик города (фото)

Райский уголок: в Одессе показали самый зеленый дворик города (фото)

Одесситка Наталия Щербанюк в группе «Одесса и все что ее касается» в Facebook поделилась снимками живописного городского двора.

В городе вступила в права осень, на деревьях желтеют листья.

А в Щепном переулке, 4 — буйство летних красок. Ну, настоящий тебе райский сад.

Так, стены дома сплошь увиты сочной зеленью плюща и виноградной лозы. А двор пестрит клумбами, где растут розы.

Гордость жильцов — старинная арка, которую удалось сохранить практически в первоначальном виде. А еще ваза с вычурным орнаментом над ней.

Горожане уже окрестили место самым зеленым двориком Одессы.

Фото: Наталья Щербанюк, Facebook

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