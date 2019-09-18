Райский уголок: в Одессе показали самый зеленый дворик города (фото)

Если не убирают подъезды и двор: куда жаловаться одесситам? В обязанности управляющих компаний входит содержание в чистоте придомовой территории, мытье подъездов, замена лампочек в подъездах, а также борьба с грызунами и насекомыми. Вместе с тем, жильцы многоквартирных домов часто жалуются на то, что платежки за уборку территории приходят регулярно, а следить за порядком приходится им самим. Как действовать в такой ситуации, расскажет «Одесская Жизнь». ПОДРОБНЕЕ

На Молдаванку — по следам Козлевича и его Антилопы По следам литературных героев шагать сложно. Кто его знает, какое место, здание, улица и даже город послужили прототипом какого-нибудь до слез знакомого места, описанного в любимой книге? Что здесь точный адрес? Что вымысел? ПОДРОБНЕЕ