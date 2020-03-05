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Новости Одессы и Одесской области

Ради офисной постройки в Одессе устроили «древоцид»: заказчику грозит наказание (фото)

Ради офисной постройки в Одессе устроили «древоцид»: заказчику грозит наказание (фото)

На месте совершения противоправных действий побывали полиция, общественная экоорганизация, председатель райадминистрации, зеленая комиссия департамента экологии.

Об этом сообщили на своей Facebook-странице активисты ОО «Зеленый лист».

Жители Академической (угол улицы Маршала Говорова) обратились в ОО «Зеленый лист» с жалобой на спил деревьев по адресу улица Академическая, 11.

На месте активисты обнаружили, как некто пытается освободить от зеленых насаждений придомовую территорию, чтобы построить офисное помещение.

На место совершения противоправных действий приехали представители полиции (СОГ), КП «Горзелентрест» и департамента экологии ОГС. Побывал там и наш корреспондент.

«Заказчик» древоцида, не стесняясь в выражениях, буквально прямым текстом заявил, дескать, у него “все схвачено”. По его словам, спил деревьев одобрили в Приморской районной администрации.

 

Тем не менее, факты уничтожения зеленых насаждений задокументированы и будут расследоваться полицией.

После всех разбирательств территорию оградили. Одесситам приходится рисковать жизнью, выходя на проезжую часть. На данный момент тротуара там нет.

 

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Артем Виноградов
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