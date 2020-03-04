Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Гончарука разом з урядом

Про це з позачергового засідання парламенту повідомляє Українська правда.

Відтак, “За” проголосували 353 народних депутати. Відставка Гончарука автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

Серед українських прем’єрів Гончарук протримався на посаді найменше – 6 місяців.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що уряд Олексія Гончарука має досягнення, але не зміг впоратися із поставленими завданнями.

Сам Гончарук заявив, що шість місяців занадто маленький термін для оцінки уряду.

Фото: Народна правда

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