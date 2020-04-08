Пытки ребенка под Одессой: малолетних издевателей накажут

В декабре прошлого года в городе Килия двое подростков надругались над 11-летним мальчиком.
16-летние воспитанники профтехучилища заманили ребенка в съемную квартиру. После, угрожая физической расправой, заставили его раздеться.
Все это подростки сняли на камеру и выложили видео издевательств в сеть.
Мать пострадавшего обратилась в полицию, после чего правоохранители установили личности издевателей. Один из них уже два раза совершал правонарушения – кражу и грабеж.
Недавно ювенальные прокуроры направили в отношении них обвинительный акт.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Им светит срок – до пяти лет лишения свободы.
Фото: РБК-Украина
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