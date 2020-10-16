Против Кивалова собрали три тысячи подписей

Всего лишь за пару дней было собрано более 3000 подписей под петиций в адрес Одесского городского совета с требованием лишить Сергея Кивалова звания «Почетный гражданин города Одессы».

Как отметил на своей странице в Фейсбук один из активистов по сбору подписей – общественный деятель Святослав Огренчук, неравнодушные горожане вышли на акцию «Почётный лжец».

«Цель нашей акции ‒ обратить внимание одесситов на безбожный поступок Сергея Васильевича Кивалова и собрать не менее пяти тысяч подписей на имя секретаря Одесского городского совета, чтобы он мог вынести на сессию два проекта решений. Первое решение ‒ об обновлении процедуры присвоения звания Почётного гражданина Одессы, а именно на сегодняшний день, увы, почему-то нет процедуры лишения за поведение, дискредитирующее перед территориальной общиной, за нарушение Конституции и законов Украины. Второе решение ‒ о лишении Сергея Васильевича Кивалова звания Почётного гражданина Одессы за его афёру с церковно-приходской школой, а правильней будет сказать ‒ за богохульство. Ведь это же недопустимо, чтобы человек так цинично обманывал православных людей и городскую власть. Сергей Кивалов обещал православным одесситам и городской власти построить церковно-приходскую школу, в которой обучение будет бесплатным, если городская власть выделит ему под строительство 1,3 гектара земли на Межрейсовой базе моряков на льготных условиях. Землю на супер льготных условиях Сергей Васильевич получил, и школу построил, только вот не бесплатную церковно-приходскую, а очень дорогую элитную и частную», – отметил Святослав Огренчук.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Одессы» было торжественно присвоено 15 июня 2004 г. Сергею Кивалову по ходатайству коллектива Одесской юридической академии.

После этого, уже осенью 2020 года одесситы выступили за то, чтобы лишить Кивалова звания почетного гражданина города.

Источник: Одесский курьер