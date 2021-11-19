Против каст и за единство Бога: кто такой Гуру Нанак?

Сегодня, 19 ноября, в Индии отмечают День рождения Гуру Нанака. Дата празднования меняется из года в год согласно традициям индийского календаря.

Кто такой Гуру Нанак?

Гуру Нанак является создателем учения сикхизма. Он родился в Талванди вблизи города Лахор (ныне находится на территории Пакистана) в 1469 году. На его мировоззрения повлияли индуистское учение «бхакти» и суфизм (мистико-аскетическое направление в исламе). Нанак выступал против кастовой вражды и дискриминации, сложного религиозного ритуала индусов и нетерпимости мусульманских правителей. Основой его учения стала отмена кастового деления людей и равенство перед Богом.

Нанак утверждал идею существования единого Бога, признавал индуистское учение о переселении душ, но осуждал идолопоклонство. Поэтому в сикхских храмах нет скульптурных изображений людей или богов. Однако, в отличие от ислама, сикхизм разрешает рисовать и божеств, и людей в декоративных целях.

Как отмечают День рождения Гуру Нанака?

Празднование дня рождения Гуру Нанака начинается с трехдневной церемонии «акханд патх» (чтение от начала до конца без перерыва священной книги сикхов «Грантх Сахиб»). На третий день (день рождения) «Грантх Сахиб» выносится на процессию по улицам города на большой платформе. Пять вооруженных охранников, возглавляющие процессию, несут флаг сикхов. Женщины поют гимны из «Грантх Сахиб», школьники маршируют. Процессия заканчивается совместной трапезой у сиксхского храма.

Фото: tureligious.com.ua