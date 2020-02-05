Просто так: в Одесской области водитель автобуса дарит игрушки маленьким пассажирам (фото)

Водитель автобуса Стас из Белгорода-Днестровского известен многим в городе добротой по отношению к детям. Он организовывает им отдых, заботится о нуждающихся и дарит игрушки, купленные за свой счет. Также он владеет уникальным автобусом, которых есть всего два на всю Украину – и даже во время работы раздает игрушки малышам.

Об этом рассказало издание «Одесский курьер».

По информации СМИ, на одном из Белгород-Днестровских маршрутов курсирует уникальный автобус. В первую очередь, транспорт уникален тем, что таких всего два на дорогах Украины. Его модельный номер – «БАЗ-3202». Выпущен на Бориспольском автозаводе «Эталон» в 2003 году для тестирования с наименованием «Пролиск».

Водителя зовут Стас, в городе известен как «Стас Аккерман». Автобус он нашел несколько лет назад в Черниговской области, тогда он был не в лучшем состоянии. Стас капитально отремонтировал его и стал развозить пассажиров.

В частности, в нем очень удобно перевозить детей. Обычно они располагаются впереди, рядом с водителем. Детей там никто не толкает, и они никогда не пропускают остановку. А Стас раздает игрушки каждому малышу, который ездит в его автобусе.

Благотворительностью водитель начал заниматься прошлой весной. Игрушки он покупает за свой счет, либо принимает в хорошем состоянии от людей, которым они больше не нужны.

Два года назад Стас также начал помогать сиротам, переселенцам и детям участников АТО. Прошлым летом он с единомышленниками организовал для малышей бесплатный 10-дневный отдых в Затоке.

Сейчас со Стасом работает еще десять волонтеров, которые помогают нуждающимся в селах. А летом он устраивает сезон экскурсий.

Фото: uc.od.ua

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