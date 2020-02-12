Проспект Шевченко ждет реконструкция. Опять

Городские власти снова займутся проспектом Шевченко. Причем примерно тем же участком, что и ранее — от площади 10-го апреля до Дворца спорта.

В 2018 году поворот в районе Дворца спорта на проспекте Шевченко уже ремонтировали. Как напоминают сами городские власти, там «привели в соответствие с современными строительными нормами и установили барьерное ограждение на разделительной полосе».

Сейчас опять планируют целый комплекс капитальных работ.

«Проспект Шевченко — одна из основных магистральных улиц города, по которой проходят различные маршруты городского транспорта. Это стало основным критерием выбора этого участка для проведения капремонта», – говорится на сайте города.

Так, в этот раз на участке от площади 10-го апреля до Дворца спорта планируется полностью обновить покрытие проезжей части, отремонтировать технический тротуар. А на пешеходном тротуаре со стороны Дворца спорта планируется обустроить пандусы с тактильной плиткой, сделав его доступным для маломобильных групп населения.

Также на этом участке должны сделать «заездной карман» для общественного транспорта, чтобы троллейбусы и маршрутки не мешали общему потоку автомобилей.

Карман планируется обустроить в районе существующей остановки общественного транспорта (по направлению движения от площади Десятого апреля в сторону Дворца спорта). При этом остановочный комплекс будет демонтирован, новый сместят вглубь тротуара. Также заменят две опоры контактной сети троллейбуса. Кроме того, в районе пешеходного перехода будет установлен светофор, а перед ним — шумовые полосы.

В настоящее время проектно-сметная документация, разработанная в 2017 году, находится на корректировке. Выполнение работ займет около трех месяцев. А о начале ремонта сообщат дополнительно.

Фото: Одесский горсовет

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