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Новости Одессы и Одесской области

Проспект Гагарина в Одессе украсили аллеей платанов

Проспект Гагарина в Одессе украсили аллеей платанов

Зеленые насаждения появились на участке между проспектом Гагарина и Французским бульваром.

Об этом сообщил директор КП «Горзелентрест» Юнис Байрамов на своей странице в Facebook.

По его информации, специалисты КП высадили аллею из 13 платанов на участке между проспектом Гагарина и Французским бульваром, напротив лицея «Ланжероновского».

Платаны популярны в мегаполисах, так как создают хорошую тень

Платаны популярны в мегаполисах, так как создают хорошую тень

Коммунальщики сделали это для того, чтобы в жаркое время там была тень. В среднем, платаны могут достигать 35 метров в высоту, а их широкие кроны с крупными листьями хорошо подходят для затенения. Именно потому они так популярны в городах Украины, да и по всему миру в целом.

Напомним, недавно в парке Шевченко состоялась эко-акция, в рамках которой высадили 150 дубов и собрали тонну полиэтиленовых пакетов для утилизации и переработки.

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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