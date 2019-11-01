Проспект Гагарина в Одессе украсили аллеей платанов

Зеленые насаждения появились на участке между проспектом Гагарина и Французским бульваром.

Об этом сообщил директор КП «Горзелентрест» Юнис Байрамов на своей странице в Facebook.

По его информации, специалисты КП высадили аллею из 13 платанов на участке между проспектом Гагарина и Французским бульваром, напротив лицея «Ланжероновского».

Коммунальщики сделали это для того, чтобы в жаркое время там была тень. В среднем, платаны могут достигать 35 метров в высоту, а их широкие кроны с крупными листьями хорошо подходят для затенения. Именно потому они так популярны в городах Украины, да и по всему миру в целом.

Напомним, недавно в парке Шевченко состоялась эко-акция, в рамках которой высадили 150 дубов и собрали тонну полиэтиленовых пакетов для утилизации и переработки.

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