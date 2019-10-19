Высадка деревьев, тонна собранных пакетов и съедобная посуда: как прошла эко-акция в одесском парке (фото)

Акции «Одесса без полиэтилена» и «Посади дерево» проходили одновременно в парке Шевченко. Деревья высаживали справа от центральной аллеи, ведущей к памятнику Шевченко. А полиэтиленовые пакеты можно было сдать у концертной площадки «Ракушка», взамен получив эко-сумку. Акции организовали: Международный конгресс защиты прав и свобод человека «Мир», организации «Eco Innovations» и «Жизнь в стиле эко», а также ОО «Инвалиды в надежде на будущее».

Мероприятие началось в 10 утра, к этому времени концертную площадку «Ракушка» заполонили люди с пакетами, желавшие обменять их на экологически чистые сумки. Эко-сумки давали, не зависимо от количества полиэтиленовых кульков. А детям раздавали просто так. Также одесситам предлагали пакеты из кукурузного крахмала вместо обычных.

Помимо этого, бесплатно и без всякого обмена можно было получить съедобную тарелку из пшеничных отрубей. Такая тарелка безопасна для окружающей среды.

«Они бывают разной формы, в них можно даже запекать что-то при температуре до 180 градусов. А если посуда поломалась, то можно, например, накормить ее кусочками рыбок в Черном море», – рассказал представитель компании-производителя Филипп Николаев.

По итогам акции, полиэтиленовых пакетов насобирали около тонны – все это отправят на переработку или утилизируют.

Уже через полчаса после начала мероприятия более двухсот человек отправились сажать деревья справа от центральной аллеи, ведущей в сторону памятника Т. Г. Шевченко. В высадке приняли участие одесситы разных поколений. В этом им помогали сотрудники КП «Горзелентрест», которые подавали воду и указывали, где можно высаживать дерево.

Нашлись те, кто посчитал, что деревья сажают слишком близко друг к другу. В свою очередь, наш корреспондент уточнил у сотрудника «Горзелентреста», правильно ли засаживают участок. Озеленитель отметил, что расстояние между деревьями – метр, и этого достаточно.

Сажали дубы – в целом получилось высадить больше 100 деревьев. Почти на каждом повесили бейджи с именами людей, которых сделали ответственными за насаждения. Они будут присматривать за деревьями, поливать, удобрять. Кстати, организаторы говорят, что все деревья купили за свой счет.

Волонтеры признались, что хотят продолжать засаживать деревьями «голые» участки города, парков и склонов. Для этого составляют «список пожеланий» с местами, которые нуждаются в озеленении, по мнению горожан. Первые записи одесситы внесли туда на нынешней акции.

Уже в следующую субботу общественники снова устроят акцию и высадят более сотни деревьев. С местом еще точно не определились. Когда выберут, еще нужно будет согласовать его с “Горзелентрестом”. Пока предполагают, что сажать будут снова в парке Шевченко.

К слову, сегодня, помимо парка Шевченко, одесситы озеленяли еще мемориал 411-й батареи и парк Победы. Для высадки, в частности, выбрали акации, рябину, сакуру и орех.

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