Просят не гулять и не бросать авто: Одессу и область может накрыть шторм

Штормовое предупреждение передали по городу и региону 2 марта.
Коммунальщики еще не успели ликвидировать все последствия предыдущего урагана, а спасатели уже снова предупреждают об «оранжевом» уровне опасности.
По данным синоптиков Гидрометцентра, порывы ветра могут местами достигать от 7-12 до 15-24 м/с.
В мэрии, ОГА и ГСЧС просят не выходить из дома без особой нужды.
Водителям рекомендуют не парковать авто под деревьями.
Фото: s.0512.com.ua
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