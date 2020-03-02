Просят не гулять и не бросать авто: Одессу и область может накрыть шторм

Штормовое предупреждение передали по городу и региону 2 марта.

Коммунальщики еще не успели ликвидировать все последствия предыдущего урагана, а спасатели уже снова предупреждают об «оранжевом» уровне опасности.

По данным синоптиков Гидрометцентра, порывы ветра могут местами достигать от 7-12 до 15-24 м/с.

В мэрии, ОГА и ГСЧС просят не выходить из дома без особой нужды.

Водителям рекомендуют не парковать авто под деревьями.

Фото: s.0512.com.ua

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