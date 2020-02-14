Пропустила через границу “бренды” из Турции: сотрудницу Одесской таможни осудили на 5 лет

Сотрудницу Одесской таможни приговорили к 5 годам тюрьмы за коррупцию. У нее конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности сроком на 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Госинспектора одного из постов Одесской таможни осудили за коррупцию по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Она признана виновной в получении неправомерной выгоды.

Женщина получила взятку за беспрепятственное прохождение таможенного контроля без таможенных платежей «брендовых» товаров из Турции.

Фото: sfs.gov.ua

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