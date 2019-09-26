Пропали дети: в Одессе ищут девочек-подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Разыскиваются четыре девочки: 11-летняя София Литвин, 14-летние Мирослава Гайтан и Анастасия Шаповалова и 16-летняя Наталья Недова, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Дети самовольно ушли из Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного на ул. Стуса 2б/9 (Малиновский район).

София Литвин выглядит на 12 лет, ее рост около 130-140 см, девочка худощавая, имеет русые волосы и серые глаза. Пропавшая была одета в серый батник, черные брюки и бирюзовую куртку.

Мирослава Гайтан выглядит на 15-16 лет, худощавая, рост около 160-165 см, имеет короткие темные волосы и зеленые глаза. Девочка была одета в черный батник, красные джинсы и черные кроссовки.

Анастасия Шаповалова выглядит на свой возраст, ее рост около 160 см, имеет русые волосы и серые глаза. Пропавшая была одета во все черное: брюки, батник, кроссовки.

Наталья Недова выглядит на 17-18 лет, ее рост около 170 см, имеет темные волосы и карие глаза. Девушка была одета в черный батник и синие джинсы. В 2018 году девушка уже пропадала: она сбежала из дома и не возвращалась 10 дней.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: (048) 779-42-52 или 102.