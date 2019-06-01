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Новости Одессы и Одесской области

Прокатиться на патрульной машине и поесть солдатскую кашу: полицейские устроили праздник для детей в парке Шевченко

Прокатиться на патрульной машине и поесть солдатскую кашу: полицейские устроили праздник для детей в парке Шевченко

Сегодня 1 июня, в Международный день защиты детей, праздник для маленьких одесситов решили провести правоохранители из подразделений Национальной гвардии и Патрульной полиции в ЦПКиО имени Шевченко.

Возле концертной площадки «Ракушка» с 10 часов утра взрослые и дети стояли в очереди за «фронтовым пайком». В «меню»: гречневая каша с тушенкой, компот из сухофруктов и печенье.

Как рассказали нашему корреспонденту, для праздника было приготовлено 45 кг каши, 130 литров компота и несколько коробок печенья.

В детской развлекательной программе были разные виды игр. Активные – забрасывание теннисного мяча в корзину, челночный бег.

Были и творческие: рисование карандашами, мелом и просто отпечатками ладоней.

Но, пожалуй, главной изюминкой праздника стала возможность для всех желающих детей прокатиться с полицейскими на настоящей патрульной машине и с нацгвардейцами в джипе. Малыши могли просто посидеть в машине под присмотром правоохранителей.

Примечательно, что праздник хоть изначально и был задуман для детей, однако интерес попробовать солдатскую еду и покататься в служебной машине проснулся и у взрослых.

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1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов
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Павел
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Павел

все хорошо, а причем здесь солдатская каша

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