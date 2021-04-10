Производитель одесского шампанского продлил аренду исторического здания на Французском бульваре (фото)

Об этом рассказали глава регионального отделения Фонда госимущества Украины Александр Славский и директор по развитию бизнеса предприятия Юлия Комарова.

Договор аренды подписан

Как сообщил Александр Славский, ФГИУ провел аукцион по продлению договора аренды целостного имущественного комплекса ЧАО «Одессавинпром» на Французском бульваре, 10 в Одессе.

– 31 марта состоялся аукцион по продлению аренды целостного имущественного комплекса «Одессавинпром». «Одессавинпром» – это единый имущественный комплекс, куда входит 29 объектов недвижимости, он и стал победителем аукциона. Объекты недвижимости предприятия располагаются и на Французском бульваре, и на улице Наливной, и на Атамана Головатого. Конечно же, наибольшее внимание привлекает историческое здание, памятник архитектуры на Французском бульваре, где мы с вами находимся (архитектор Лев Влодек), – говорит Александр Славский.

А директор по развитию ЧАО «Одессавинпром» Юлия Комарова рассказала, что только за последние пять лет аренды предприятием было выплачено более 619 млн грн налоговых сборов, из которых 20 млн грн – это оплата аренды. Предприятие находится на этой территории более 160 лет, все эти годы здесь производится виноградное вино, шампанское, коньяк, бренди.

– И все эти годы мы сохраняем и это историческое здание. И, конечно же, нам бы хотелось оставаться на этой территории и дальше. Надеемся, и в будущем нас будет слышать Фонд госимущества, достаточно объективно подошедший к этому вопросу, – сообщила Юлия Комарова.

Готовимся к приватизации

Между тем, аренда выросла. И если ранее предприятие платило за нее 339 тыс. грн, то теперь – 750 тыс. грн.

Впрочем, как подчеркивает Юлия Комарова, цену на продукцию для потребителей ЧАО «Одессавинпром» поднимать не собирается. Будут отыскиваться возможности оптимизации расходов предприятия. Предприятие также готовится к процессу приватизации.

– Это отдельный процесс, который также будет запущен Фондом госимущества, это тоже будет открытый аукцион, – поясняет директор по развитию бизнеса.

Отметим, что договор аренды составлен сроком на шесть месяцев. За это время региональное отделение Фонда госимущества собирается завершить подготовку для приватизации исторического объекта.

Александр Славский делает акцент и на сбережении исторического наследия и культуры виноделия в Одессе, как о главных условиях будущей приватизации:

– Главными условиями будущей приватизации предприятия должно оставаться целевое использование имущества, то есть производство виноградного вина. И, конечно же, сохранение нашего наследия, нашего памятника архитектуры.

А что в цехах?

На предприятии сейчас работают более 200 человек. Мы проходим на территорию, даже попадаем в один из огромных цехов, где производится розлив даров виноградной лозы. Пустая бутылка проходит здесь целый путь – от «построения в ряд», наполнения, укупоривания и т.д. до упаковки в специальные ящики (см. наш фоторепортаж).

Юлия рассказывает, что пандемия внесла, конечно, свои «новшества»: все было максимально проделано так, чтобы и производство не останавливалось, и условия работы были максимально безопасны, и сотрудники были обеспечены всеми необходимыми средствами.

Фото автора