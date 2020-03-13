Проїхав між двома вантажівками: на трасі Одеса – Київ у ДТП постраждав мопедист

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Біляївському районі, в якій постраждав мопедист.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередніми даними, виїхавши з Нерубайського на трасу Одеса-Київ, чоловік спробував проїхати між двома вантажівками, що рухалися паралельно в бік Одеси, і врізався в колесо однієї з них.

Працівники Подільського відділу поліції, які саме поверталися з Одеси додому і побачили аварію, негайно повідомили про подію на спецлінії «102» та «103». Потерпілого у непритомному стані вже забрала «швидка».

До приїзду слідчо-оперативної групи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод ГУНП подільські поліцейські зафіксували дані учасників та свідків події, а наразі забезпечують безпеку дорожнього руху.

Фото: ГУНП

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