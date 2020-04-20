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Новости Одессы и Одесской области

«Наиболее популярен и посещаем»: одесские краеведы создали виртуальную экскурсию по парку им. Т.Г.Шевченко (видео)

«Наиболее популярен и посещаем»: одесские краеведы создали виртуальную экскурсию по парку им. Т.Г.Шевченко (видео)

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов и директор музея «Пороховая башня» Артур Погосян создали увлекательную виртуальную видеоэкскурсию  по старейшему парку им. Т.Г.Шевченко.

– Наиболее популярен и посещаем, — так писали о парке в давнем-давнем путеводителе.

Теперь у нас появилась возможность пройтись по еще одной странице истории города. Достопримечательности старого парка, его уникальные исторические изюминки — все это теперь к вашим услугам, не выходя из дома.

Экскурсия не очень долгая (около 12 минут), но очень «вместительная», с использованием старых фото и открыток с изображением уголков парка, и, главное, максимумом исторической информации о тех поразительных «исторических штучках», которые порой поражают.

Парк много-много лет тому назад и его сегодняшний день — все это в одной видеоэкскурсии на удаленке.

Скриншот автора

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1 комментарий
Мария Котова
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Татьяна
Гость
Татьяна

Благодарим за проведенную экскурсию. Хорошо, что использовано много сохраненных старинных фото нашего города и содержание экскурсии достаточно насыщенное. Спасибо за творческую работу, но, конечно, этому интереснейшему материалу об истории города требуется использование хотя бы уже всем доступной современной техники.

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