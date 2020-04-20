«Наиболее популярен и посещаем»: одесские краеведы создали виртуальную экскурсию по парку им. Т.Г.Шевченко (видео)

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов и директор музея «Пороховая башня» Артур Погосян создали увлекательную виртуальную видеоэкскурсию по старейшему парку им. Т.Г.Шевченко.
– Наиболее популярен и посещаем, — так писали о парке в давнем-давнем путеводителе.
Теперь у нас появилась возможность пройтись по еще одной странице истории города. Достопримечательности старого парка, его уникальные исторические изюминки — все это теперь к вашим услугам, не выходя из дома.
Экскурсия не очень долгая (около 12 минут), но очень «вместительная», с использованием старых фото и открыток с изображением уголков парка, и, главное, максимумом исторической информации о тех поразительных «исторических штучках», которые порой поражают.
Парк много-много лет тому назад и его сегодняшний день — все это в одной видеоэкскурсии на удаленке.
Скриншот автора
Благодарим за проведенную экскурсию. Хорошо, что использовано много сохраненных старинных фото нашего города и содержание экскурсии достаточно насыщенное. Спасибо за творческую работу, но, конечно, этому интереснейшему материалу об истории города требуется использование хотя бы уже всем доступной современной техники.