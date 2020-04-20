«Наиболее популярен и посещаем»: одесские краеведы создали виртуальную экскурсию по парку им. Т.Г.Шевченко (видео)

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов и директор музея «Пороховая башня» Артур Погосян создали увлекательную виртуальную видеоэкскурсию по старейшему парку им. Т.Г.Шевченко.

– Наиболее популярен и посещаем, — так писали о парке в давнем-давнем путеводителе.

Теперь у нас появилась возможность пройтись по еще одной странице истории города. Достопримечательности старого парка, его уникальные исторические изюминки — все это теперь к вашим услугам, не выходя из дома.

Экскурсия не очень долгая (около 12 минут), но очень «вместительная», с использованием старых фото и открыток с изображением уголков парка, и, главное, максимумом исторической информации о тех поразительных «исторических штучках», которые порой поражают.

Парк много-много лет тому назад и его сегодняшний день — все это в одной видеоэкскурсии на удаленке.

Скриншот автора

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