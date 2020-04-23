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Новости Одессы и Одесской области

Программа поддержки семей с детьми: кому и чем помогут?

Программа поддержки семей с детьми: кому и чем помогут?

На период карантина предпринимателям, которые имеют детей, а также людям, которые потеряли работу выплатят денежную помощь.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, поддержка в виде денежной помощи предусмотрена:

  • предпринимателям 1 и 2 группы на детей до 10 лет. При условии, что они выплатили единственный социальный взнос. Размер выплат для детей до 6 лет-1 779 грн, от 6 до 10 лет-2 218 грн;
  • малообеспеченным семьям, в которых родители несовершеннолетних детей потеряли работу или не имеют возможности работать во время карантина. При условии, что они зарегистрированы в центре занятости в качестве безработных. Средний размер помощи составит от 2800 до 3020 грн.

Кроме того, для субсидиантов увеличен срок задолжности по коммунальным платежам с двух до трех месяцев.

Выплаты обещают на период карантина и сразу после него.

Фото: УНІАН

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Галина Полищук
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