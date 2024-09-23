Прогноз синоптиков на вторник, 24 сентября: сухо и тепло

Завтра, во вторник, 24 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода, немного облаков без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 24 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°C, днем 22-24°C.
Температура морской воды 18-19°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 сентября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.