Прогноз синоптиков на 17 августа: тепло, но не жарко

Завтра, в субботу, 17 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 17 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.