Ключевые моменты:
- В Одессе завтра переменная облачность, без осадков, южный ветер 9–14 м/с. Температура воздуха: ночью +21+23°C, днем +28+30°C;
- По Одесской области также без существенных осадков, переменная облачность. Температура ночью +18+23°C, днем +30+35°C.
Прогноз погоды в Одессе на 23 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 19-20°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 июля
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой