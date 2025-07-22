Летний ливень в Одессе, листва

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра переменная облачность, без осадков, южный ветер 9–14 м/с. Температура воздуха: ночью +21+23°C, днем +28+30°C;
  • По Одесской области также без существенных осадков, переменная облачность. Температура ночью +18+23°C, днем +30+35°C.

Прогноз погоды в Одессе на 23 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 19-20°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 23 июля

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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