Прогноз погоды в Одессе на 10 октября: будет дождик или нет?

Завтра, в субботу, 10 октября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Будет дуть восточный ветер, его скорость 7-12 м/с. Ночная температура воздуха составит +15+17 °С, а дневная – +19+21 °С.

По Одесской области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +12+17 °С, днем +18+23 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.