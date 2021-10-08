Прогноз погоды в Одессе 9 октября

Завтра, в субботу, 9 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 10-12 °С.
По Одесской области
- Переменная облачность. Местами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
10-11 октября
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 11-16 °С.
12-13 октября
- Местами дождь.
- Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 11-16 °.
Ориентировочный прогноз температуры на 14-17 октября
- Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 10-15 °С.