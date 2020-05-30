Прогноз погоды на 31 мая: в Одессе будет облачно и сухо

В Одессе в воскресенье прогнозируют незначительное потепление и облачную погоду.

Прогноз погоды на период с 00:00 31 мая до 22:00 31 мая.

00:00 31 мая: 12-14°С, ясно

02:00 31 мая: 11-12°С, ясно

08:00 31 мая: 15-16°С, ясно

11:00 31 мая: 18-19°С, переменная облачность

14:00 31 мая: 19-20°С, облачно

17:00 31 мая: 18-19°С, облачно

20:00 31 мая: 16-17°С, облачно с прояснениями

22:00 26 мая: 14-15°С, облачно

Ветер в течение дня прогнозируют южный со скоростью 11-14 м/с.

Вода в море прогреется до 13-14°С.

Вероятность дождя: днем – 12%, во второй половине дня – 26%.

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