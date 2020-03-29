Прогноз погоды в Одессе 30 марта: начало недели будет теплым и солнечным

В понедельник, 30 марта, в Одессе осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем ​​13-18 °С тепла.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!