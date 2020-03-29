Прогноз погоды в Одессе 30 марта: начало недели будет теплым и солнечным

В понедельник, 30 марта, в Одессе осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 13-18 °С тепла.
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Был сегодня в продовольственном магазине. Действительно, гречки нет, молока тоже, полки пустые и туалетную бумагу всю купили. Я начал скандалить с менеджером, он позвал охранников. В итоге меня вывели на улицу и попросили в мебельном магазине больше не появляться.