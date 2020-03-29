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Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды в Одессе 30 марта: начало недели будет теплым и солнечным

Прогноз погоды в Одессе 30 марта: начало недели будет теплым и солнечным

В понедельник, 30 марта, в Одессе осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем ​​13-18 °С тепла.

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Редакция
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чиновник
Гость
чиновник

Был сегодня в продовольственном магазине. Действительно, гречки нет, молока тоже, полки пустые и туалетную бумагу всю купили. Я начал скандалить с менеджером, он позвал охранников. В итоге меня вывели на улицу и попросили в мебельном магазине больше не появляться.

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3 минут назад
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У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

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