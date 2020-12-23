Прогноз погоды на 23 декабря: будет ли в Одессе холодно?

Сегодня, в среду, 23 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер ожидается восточный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, гололед, гололедица. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой