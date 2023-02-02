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Прогноз магнитных бурь: ждать ли шторма 1 февраля

Прогноз магнитных бурь: ждать ли шторма 1 февраля

Сегодня, в четверг, 2 февраля 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, а несколько вспышек, которые произошли на Солнце, практически не оказывают влияния на Землю.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная.

В то же время напомним, что февраль этого года отметится несколькими магнитными бурями разной степени интенсивности, и поэтому метеозависимым людям, а также тем, у кого имеются хронические заболевания, следует быть готовыми к ним заранее и заблаговременно запастись нужными медикаментами.

Достаточно сильная магнитная буря, по прогнозам, возможна 5-6 февраля.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, длящиеся от нескольких часов до нескольких дней. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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