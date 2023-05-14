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Прогноз магнитных бурь: опасаться ли за здоровье 14 мая

Прогноз магнитных бурь: опасаться ли за здоровье 14 мая

Вспышки на Солнце или, как еще их называют, магнитные бури, особенно мощные, оказывают сильное влияние на живые организмы на Земле и могут негативно повлиять на наше состояние. И поэтому так важно знать прогноз как на предстоящий день, так и на месяц наперед.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 14 мая 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойная и существенных бурь не будет.

А вот Центр прогнозирования космической погоды предупреждает: достаточно ощутимая многодневная магнитная буря, накрывшая Землю 11 мая, может продлиться до 17-го числа.

Так что метеозависимым людям и обладателям хронических болезней (а именно они – в группе риска) расслабляться все же не стоит: по возможности избегайте тяжелых нагрузок, как физических, так и психических, и держите под рукой лекарства от повышенного давления и головной боли.

В то же время не следует забывать, что у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо и правильно питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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