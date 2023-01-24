Прогноз магнитных бурь: чего ждать 24 января

Сегодня, во вторник, 24 января 2023 года, геомагнитная обстановка будет спокойная – существенных магнитных бурь не ожидается. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Как ожидается, конец января еще может «порадовать» нас небольшой магнитной бурей. Ориентировочно, ее следует ожидать 26-28 января. В эти дни метеозависимым людям е следует уделять особое внимание своему здоровью.

На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то обострение хронических болезней.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.