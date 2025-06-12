По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 12 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей.

В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.

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