По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 12 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей.
В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.
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Кто страдает от магнитных бурь больше всего?
- Метеозависимые люди — те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
- Гипертоники и гипотоники — во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
- Люди с нервными расстройствами — повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
- Пожилые люди — их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
- Беременные женщины — из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
- Люди с хроническими заболеваниями — особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.