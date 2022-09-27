Прогноз магнитных бурь: будет ли «штормить» 27 сентября?

Сентябрь этого года выдался богатым на магнитные бури, да и вчерашний день выдался неспокойным. Каким же будет вторник, 27 сентября?

Как уверяют специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, и существенных магнитных бурь сегодня не предвидится.

А по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 27 сентября возможны отдельные возмущенные периоды, однако полноценной магнитной бурей эти геомагнитные колебания назвать все же нельзя.

В то же время специалисты прогнозируют, что в конце сентября геомагнитные колебания могут усилиться, но мощных магнитных бурь в этом месяце можно уже не опасаться, по крайней мере, тем, кто не жалуется на здоровье и не зависит от погодных капризов.

А вот людям метеочувствительным, с хроническими заболеваниями, особенно страдающим от повышенного или пониженного артериального давления, болезней сердца и сосудов, рекомендуется всегда держать под рукой нужные медикаменты и не подвергать свой организм повышенной нагрузке.