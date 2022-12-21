Прогноз космической погоды: ждать ли магнитную бурю 21 декабря?

Декабрь этого года ознаменовался магнитными бурями средней и слабой мощности. И еще как минимум одну нам предстоит пережить на этой неделе. А что прогнозируют специалисты на среду, 21 декабря 2022 года?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны «отдельные возмущенные периоды».

А по информации Центра предсказания космической погоды, в среду, 21 декабря, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек, тем не менее, такие вспышки практически не оказывают влияния на Землю.

По прогнозам в период с 21 по 23 декабря Землю накроет слабая магнитная буря. Как ожидается, серьезного влияния на здоровье людей она не окажет.

Однако самые чувствительные категории ее могут почувствовать. Особенно внимательными к своему самочувствию должны быть:

метеозависимые люди;

люди пожилого возраста;

беременные женщины;

люди, имеющие хронические заболевания.