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Прогноз космической погоды: ждать ли бурю 25 октября и каким будет ноябрь?

Прогноз космической погоды: ждать ли бурю 25 октября и каким будет ноябрь?

Накануне Землю снова накрывала небольшая магнитная буря. Да и конец октября обещает быть не самым спокойным: нас ждет еще одна сильная магнитная буря. А вот день сегодняшний, вторник, 25 октября 2022 года, должен порадовать метеозависимых людей. Так, по крайней мере, уверяют специалисты по космической погоде.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка сегодня будет спокойная.

По предварительным прогнозам, в ноябре этого года возможны магнитные бури различной мощности. Одни из них могут вызвать обострение проблем со здоровьем, а другие – подавленное настроение и раздражительность.

Мощную магнитную бурю прогнозируют на 11-12 ноября.

Чтобы геомагнитный шторм не застал вас врасплох, необходимо уже сейчас позаботиться о своем физическом и психическом здоровье. Наиболее уязвимы к магнитным бурям меточувствительные люди, люди, которые имеют хронические заболевания, повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем.

Медики советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • ведите здоровый образ жизни: правильно питайтесь, занимайтесь спортом или хотя бы делайте утреннюю зарядку;
  • полноценно отдыхайте и высыпайтесь (на сон желательно отводить не менее 7-8 часов в сутки);
  • пейте больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • хотя бы на время откажитесь от кофе и алкоголя;
  • по возможности избегайте стрессовых ситуаций;
  • проверьте содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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