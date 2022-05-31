Прогноз космической погоды: «заштормит» ли в последний день мая?

По прогнозам экспертов, сегодня, во вторник, 31 мая 2022 года, геомагнитные колебания будут очень незначительными – их могут ощутить разве что метеозависимые люди.

Как сообщил старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны лишь «отдельные возмущенные периоды».

Напомним, май 2022 года был насыщен магнитными бурями разной степени интенсивности.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, отказаться от алкоголя и свести к минимуму употребление кофе, заменив его травяным чаем или морсом. Также желательно снизить физические и психологические нагрузки.

Тем, кто страдает от хронических заболеваний, необходимо всегда иметь под рукой нужные лекарства.