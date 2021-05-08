Прогноз космической погоды на сегодня

Так, по данным сайта Gismeteo.ua, ночью геомагнитная активность была на уровне двух баллов. Но к 6:00 она снизится до одного балла и на таком уровне продержится целый день, а к 21:00 снова повысится до двух.

Отметим, колебания в геомагнитном поле негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. У них могут появляться головные боли, тахикардия, повышаться давление. Лучшая профилактика таких состояний — длительные пешие прогулки и правильное питание.