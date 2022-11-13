Прогноз космической погоды на ноябрь: ждать ли магнитную бурю в это воскресенье?

Как отмечают специалисты по солнечной погоде, сегодня, в воскресенье, 13 ноября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – комментируют в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам, в последний месяц осени 2022 года нас ждет еще несколько магнитных бурь разной мощности. Одни из них могут вызвать обострение проблем со здоровьем, а другие – подавленное настроение и раздражительность.

Предварительно, небольшой геомагнитный шторм ожидается 15 ноября. Он продлится около 12 часов. В этот период возможны вспышки вирусных заболеваний.

18 ноября возможна магнитная буря средней интенсивности. Может вызвать подавленное настроение или повышенную раздражительность.

А 25 ноября возможна достаточно мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней. В эти дни могут наблюдаться сонливость и плохое настроение.

Также ученые сообщают, что самая мощная магнитная буря может накрыть Землю в конце месяца – 29 ноября.

Однако стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным и все еще может измениться.

В период повышенной геомагнитной активности особо осторожными следует быть людям, страдающим от хронических заболеваний, а также имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, быть начеку следует людям, перенесшим тяжелые травмы и непростое хирургическое вмешательство.