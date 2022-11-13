Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды на ноябрь: ждать ли магнитную бурю в это воскресенье?

Прогноз космической погоды на ноябрь: ждать ли магнитную бурю в это воскресенье?

Как отмечают специалисты по солнечной погоде, сегодня, в воскресенье, 13 ноября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – комментируют в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам, в последний месяц осени 2022 года нас ждет еще несколько магнитных бурь разной мощности. Одни из них могут вызвать обострение проблем со здоровьем, а другие – подавленное настроение и раздражительность.

Предварительно, небольшой геомагнитный шторм ожидается 15 ноября. Он продлится около 12 часов. В этот период возможны вспышки вирусных заболеваний.

18 ноября возможна магнитная буря средней интенсивности. Может вызвать подавленное настроение или повышенную раздражительность.

А 25 ноября возможна достаточно мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней. В эти дни могут наблюдаться сонливость и плохое настроение.

Также ученые сообщают, что самая мощная магнитная буря может накрыть Землю в конце месяца – 29 ноября.

Однако стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным и все еще может измениться.

В период повышенной геомагнитной активности особо осторожными следует быть людям, страдающим от хронических заболеваний, а также имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, быть начеку следует людям, перенесшим тяжелые травмы и непростое хирургическое вмешательство.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить